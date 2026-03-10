В Калининграде парк Гагарина почти полностью закроют для продолжения благоустройства

В ближайшие дни калининградский парк имени Юрия Гагарина полностью закроют для продолжения работ по благоустройству. Об этом написали в телеграм-канале Дирекции ландшафтных парков во вторник, 10 марта.

На время ремонта для посетителей закрывали только часть территории — такое решение приняли с учётом пожеланий горожан. Теперь работы начнутся и во второй половине парка. Исключение сделают только для зоны детской площадки.

«Просим вас проявить терпение и понимание. Благодарим за поддержку и участие в создании комфортной городской среды», — говорится в сообщении.