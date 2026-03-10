В Янтарном «растаял» асфальт, в Пионерском появилась дыра на новой дороге (фото)

Жители Янтарного и Пионерского пожаловались на состояние дорог после зимы. Одни с трудом перемещаются по улицам, другие — и вовсе бояться выезжать, чтобы не провалиться, рассказали «Клопс» местные жители в понедельник, 9 марта.

В Янтарном проблемы заметили на дороге, по которой можно выехать из посёлка городского типа. Особенно сложные участки находятся у бывшего железнодорожного переезда и напротив здания Янтарного комбината.

По словам жителей, после схода снега дорожное покрытие разрушилось настолько, что местами обнажилась старая брусчатка, которая уже десятилетиями лежала под асфальтом. Местные шутят, что «снег съел асфальт до культурного слоя».