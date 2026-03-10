В Калининграде на городском кладбище состоялся велопробег (видео)

На калининградском кладбище в микрорайоне Космодемьянского неизвестные устроили велопробег. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По их словам, инцидент произошёл в воскресенье, 8 марта. «Пришли на кладбище на могилу к маме, а там — группа спортсменов на велосипедах, — отметил собеседник «Клопс». — Около десяти человек проехали по дорожкам».

По словам представителя администрации учреждения, въезд на кладбище свободный: «Никаких жалоб по поводу велопробега ни от кого не поступало. Кладбище — общественное и открыто для посещения и на транспорте в том числе. Наступила весна, и люди поехали убирать могилы. Въезд бесплатный для всех, кроме грузового транспорта».