В Калининграде снова перенесли запуск нового автобусного маршрута, №22

В Калининграде снова сдвинули сроки запуска нового маршрута, №22. Планируется, что 12 автобусов среднего класса выйдут на линию только 1 мая, говорится в материалах, представленных на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Изначально внедрение маршрута планировали раньше. В городской администрации сообщали, что новые автобусы должны были начать работу в феврале, однако сроки перенесли из-за сложностей с оформлением лизинговой закупки. Тогда старт движения сдвинули ориентировочно на март–апрель.

Для нового маршрута планируют приобрести 12 автобусов среднего класса, предположительно, это модели ЛиАЗ-4292. В салоне таких машин 23 сиденья, а вместимость составляет от 75 до 82 пассажиров.

Маршрут №22 свяжет Сельму и микрорайон Александра Космодемьянского. Он должен фактически заменить маршрутку №70, которая пока представляет собой единственный транспорт до спорткомплекса «Автотор-Арена». Проблема заключается в том, что на линии работает лишь один микроавтобус, и разрыв между рейсами достигает двух часов.

При этом у горожан остаются вопросы к организации движения. В частности, обсуждается, как автобусы будут разъезжаться на узкой улице возле «Автотор-Арены»: автомобили там часто припаркованы по обеим сторонам. Кроме того, остановку на Новгородской разместили фактически в зоне парковки, что может создавать сложности для пассажиров. Другая беда на той же улице — не везде есть остановки с двух сторон.