Вечернюю электричку из Калининграда в Багратионовск отменят на два дня

Вечерний пригородный поезд из областного центра в Багратионовск не выйдет на линию 16 и 19 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале АО «Калининградская пригородная пассажирская компания».

По рабочим дням поезд №6316 отправляется с Южного вокзала в 17:30. Объявленные ограничения связаны с ремонтом на железнодорожных путях. С 20 марта движение на этом направлении возобновят по обычному графику.