Нежные +16 с небольшим подвохом: прогноз погоды в Калининграде и области на 9 марта

В понедельник, 9 марта, в регионе ожидается тёплая и ясная погода с температурой до +16 градусов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде и по области воздух прогреется до +13...+15, местами, особенно на юге региона, — до +16. На побережье будет прохладнее: там ожидается от +10 до +14. С утра до вечера сохранится ясная погода, ветер будет слабым. Ближе к закату температура начнёт падать вплоть до отметки +1, любителям поздних прогулок советуют одеваться теплее.

В регионе со скоростью 2 м/с дует южный ветер, относительная влажность воздуха составляет 75%, атмосферное давление — 1029 гПа.