До +17 и первые грозы: синоптики рассказали, что ждёт Калининградскую область на следующей неделе

На следующей неделе в регионе сохранится очень тёплая и в основном сухая погода. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщили в воскресенье, 8 марта.

Регион останется под влиянием тёплых воздушных масс с юга. Они продолжат поступать в область на фоне антициклона, смещающегося на восток. Днём температура будет держаться в пределах +13...+16 градусов, а к концу недели отдельные модели допускают повышение до +17.

Ночами, впрочем, будет заметно прохладнее — от 0 до +5 градусов. В начале недели местами ещё вероятны слабые заморозки, а ближе к середине они сохранятся в основном только на почве.

Первая половина недели, как ожидается, пройдёт без осадков, с переменной облачностью и слабым или умеренным ветром. Дальше ситуация может измениться: по мере приближения атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, небо нахмурится, усилится ветер и вырастет вероятность кратковременных дождей. Некоторые модели не исключают и первые грозы.