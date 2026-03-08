В Калининградской области обещают самый тёплый день с начала весны

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В ближайшие часы в регионе прогнозируется самое заметное потепление с начала весны. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщили в воскресенье, 8 марта.

Днём в Калининграде и по региону воздух прогреется до +12…+15, а на юге области — до +16. У морского побережья будет прохладнее: +9…+12. Осадков до вечера не ожидается, небо будет преимущественно ясным.

Сейчас в области со скоростью 2 м/с дует восточный ветер, влажность воздуха — 100%, атмосферное давление — 1031 гПа.