В Калининграде ищут шестиклассницу в белой куртке и белых кроссовках (обновлено)

В Калининграде ищут 12-летнюю Юлию П., пропавшую 7 марта. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Шестиклассница ушла из дома в Московском районе и не вернулась. Её местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: рост — 160 см, она худощавого телосложения, с чёрными волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в белую куртку, чёрные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (4012) 50-80-38, 8 (4012) 520-444, 02, 102 или 112.