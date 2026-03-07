Калининградские фермеры впервые отправили в Китай самое полезное растительное масло

Калининградские фермеры впервые экспортировали в Китай льняное масло, которое считается самым полезным из растительных благодаря высокому содержанию омега-3 жиров. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Пробную партию в 2 тыс. тонн перед отправкой проверили специалисты Россельхознадзора. После всех необходимых лабораторных исследований было установлено, что продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра.