18:26

Калининградские фермеры впервые отправили в Китай самое полезное растительное масло

  1. Калининград
Автор:

Калининградские фермеры впервые экспортировали в Китай льняное масло, которое считается самым полезным из растительных благодаря высокому содержанию омега-3 жиров. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Пробную партию в 2 тыс. тонн перед отправкой проверили специалисты Россельхознадзора.  После всех необходимых лабораторных исследований было установлено, что продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра. 

В 2025 году калининградские фермеры отправляли лён в Бельгию.

2 598
Сельское хозяйство