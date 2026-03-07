Калининградцев предупредили о первой волне весенней аллергии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С установлением тёплой и сухой погоды в Калининградской области в воздухе начинают появляться весенние аллергены. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным специалистов, в атмосфере увеличивается концентрация пыльцы ветроопыляемых растений. Её частицы очень мелкие — примерно 0,02–0,04 мм, и при попадании в дыхательные пути могут вызывать аллергические реакции, известные как поллиноз.

Сейчас на большей части Европы, включая Калининградскую область, уже фиксируется высокая концентрация пыльцы ольхи. Кроме того, к первой весенней волне цветения в марте-апреле относятся и другие растения:

лещина,

тополь (речь идёт именно о пыльце, а не о пухе),

вяз,

ива.

Специалисты отмечают, что с дальнейшим потеплением концентрация пыльцы в воздухе может увеличиваться.