В Калининграде перед 8 Марта резко вырос спрос на винтажную одежду и аксессуары — аналитики

Продажи винтажной одежды и аксессуаров в Калининграде в преддверии 8 Марта выросли более чем в два раза. К такому выводу пришли аналитики «Авито», изучив данные платформы.

По информации сервиса, особенно заметно вырос интерес к винтажной одежде. В феврале её покупали в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Ретро-джемперы, свитеры и кардиганы стали приобретать в три раза чаще — в среднем за 4,1 тыс. рублей. Продажи винтажных платьев увеличились на 23%, их средняя цена составила около 2,6 тыс. рублей.

Спрос на аксессуары в стиле ретро также вырос примерно в два раза. В шесть раз чаще пользователи покупали платки и шарфы — в среднем за 1,1 тыс. рублей. Продажи ремней и поясов увеличились в полтора раза, их средняя стоимость составила 2,9 тыс. рублей. Кроме того, на треть чаще покупали винтажные головные уборы — примерно за 3 тыс. рублей.

К празднику также активно приобретают винтажную посуду: продажи сервизов, чайных пар и других ретро-наборов выросли в 2,5 раза. Средняя цена одного товара составила около 2,9 тыс. рублей. Кроме того, на четверть увеличился спрос на виниловые проигрыватели — в среднем их покупали за 17 тыс. рублей. По словам руководителя бизнес-направления Fashion в «Авито» Никиты Захарова, винтажные товары остаются популярными уже несколько лет.

«Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. При этом на платформе можно найти как винтаж в ресейле, так и новые товары. Среди миллионов предложений встречаются редкие коллекционные экземпляры», — отметил он.