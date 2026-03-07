До +13°C и без осадков: прогноз погоды в Калининградской области в субботу

В Калининградской области после холодной ночи ожидается тёплый и солнечный день. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, ночью температура воздуха на метеостанциях региона опускалась до −2…−4°C. В течение утра и первой половины дня погода будет ясной или малооблачной. Осадков не ожидается. К обеду воздух прогреется до +10…+13°C в Калининграде и области. На морском побережье будет немного прохладнее — около +6…+9°C.

Во второй половине дня и вечером в небе станет больше облаков верхнего яруса — преимущественно перистых, однако осадки по-прежнему не прогнозируются.