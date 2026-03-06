Автобусы Калининград — Варшава частично отменили

С 6 марта временно приостанавливается часть рейсов автобусного маршрута №247 Калининград — Варшава. Об изменениях сообщили на калининградском автовокзале.

Отменяются следующие рейсы:

из Калининграда в 15:50 по пятницам;

из Варшавы в 12:00 по субботам.

В остальном расписание сохраняется. По воскресеньям автобусы идут из Калининграда, по понедельникам — из Варшавы.

Маршрут проходит через международный автомобильный пункт пропуска Багратионовск — Безледы.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и на официальном сайте перевозчика. Справочную информацию пассажиры могут получить по телефону +7 (4012) 64-36-35.