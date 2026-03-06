Последний этап строительства Восточной эстакады в Калининграде подорожал до 30 миллиардов

Завершающий этап строительства Восточной эстакады в Калининграде оценивается в 30,1 млрд рублей. Такие данные представили на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Третий этап проекта должен завершить формирование транспортного коридора от Острова до улицы Дзержинского. Протяжённость нового участка — около трёх километров, дорога будет четырёхполосной.

Проект предусматривает строительство развязок на Октябрьском острове и в районе Московского рынка, а также моста через Старую Преголю. Кроме того, планируется возвести путепровод над железной дорогой.

Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, регион рассчитывает на федеральную поддержку для реализации проекта. «Это важная для нас артерия, которая обеспечит транспортную доступность острова Октябрьского и всего музейно-театрального комплекса, который по инициативе президента сделан. На данный момент у нас источник финансирования не определён, поэтому здесь хотели бы вашей поддержки», — обратился Беспрозванных к депутатам верхней палаты парламента.