Как будут работать в длинные мартовские выходные калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны

Ссылка Калининградцев ждут длинные выходные. Отдыхать три дня подряд будем в связи с празднованием 8 Марта. «Клопс» узнал график работы учреждений в Калининградской области.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Коммунальные службы Административные здания и центры обслуживания граждан работают по особому графику. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно. «Водоканал» В центрах обслуживания клиентов в областных городах 7-9 марта — выходные дни. Сообщить о неполадках калининградцы могут по телефону 8 (4012) 55-51-51 (добавочный номер — 1). «Калининградтеплосеть» 6 марта — сокращённый рабочий день; 7-9 марта — выходные дни. Сообщить о проблемах можно по телефону 8 (4012) 66-71-11 (добавочный номер — 4).

Сварщики «Калининградтеплосети» установили у офиса кованный букет. Фото: пресс-служба предприятия

«Калининградгазификация» 7-9 марта — выходные дни. При запахе газа и других аварийных ситуациях звоните: 04, 112, 8 (800) 100-39-04. «Россети Янтарь» 7-9 марта — выходные дни. Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.

МФЦ 7 марта в отделах, работающих в субботу, рабочий день сокращён на один час; 8 и 9 марта – выходные дни.

Почта 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 8 марта — выходной для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Сбербанк 7 марта открыты все офисы, которые по графику работают в субботу. 8 марта работают некоторые дежурные офисы. 9 марта открыты офисы, которые по графику работают в воскресенье. Проверьте время работы дежурных офисов на карте перед визитом в банк.