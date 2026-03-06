Как будут работать в длинные мартовские выходные калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны

Калининградцев ждут длинные выходные. Отдыхать три дня подряд будем в связи с празднованием 8 Марта. «Клопс» узнал график работы учреждений в Калининградской области.
Коммунальные службы
Административные здания и центры обслуживания граждан работают по особому графику. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.
«Водоканал»
В центрах обслуживания клиентов в областных городах 7-9 марта — выходные дни. Сообщить о неполадках калининградцы могут по телефону 8 (4012) 55-51-51 (добавочный номер — 1).
«Калининградтеплосеть»
- 6 марта — сокращённый рабочий день;
- 7-9 марта — выходные дни.
Сообщить о проблемах можно по телефону 8 (4012) 66-71-11 (добавочный номер — 4).
«Калининградгазификация»
- 7-9 марта — выходные дни.
При запахе газа и других аварийных ситуациях звоните: 04, 112, 8 (800) 100-39-04.
«Россети Янтарь»
- 7-9 марта — выходные дни.
Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.
МФЦ
- 7 марта в отделах, работающих в субботу, рабочий день сокращён на один час;
- 8 и 9 марта – выходные дни.
Почта
- 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
- 8 марта — выходной для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.
- 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Сбербанк
- 7 марта открыты все офисы, которые по графику работают в субботу.
- 8 марта работают некоторые дежурные офисы.
- 9 марта открыты офисы, которые по графику работают в воскресенье.
Проверьте время работы дежурных офисов на карте перед визитом в банк.
