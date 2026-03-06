Как будут работать в длинные мартовские выходные калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны

Калининградцев ждут длинные выходные. Отдыхать три дня подряд будем в связи с празднованием 8 Марта. «Клопс» узнал график работы учреждений в Калининградской области.

Коммунальные службы

Административные здания и центры обслуживания граждан работают по особому графику. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.  

«Водоканал»

В центрах обслуживания клиентов в областных городах 7-9 марта — выходные дни. Сообщить о неполадках калининградцы могут по телефону 8 (4012) 55-51-51 (добавочный номер — 1).

«Калининградтеплосеть»

  1. 6 марта — сокращённый рабочий день;
  2. 7-9 марта — выходные дни.

Сообщить о проблемах можно по телефону 8 (4012) 66-71-11 (добавочный номер — 4).

Сварщики «Калининградтеплосети» установили у офиса кованный букет
«Калининградгазификация» 

  1. 7-9 марта — выходные дни.

При запахе газа и других аварийных ситуациях звоните: 04, 112, 8 (800) 100-39-04.

«Россети Янтарь» 

  1. 7-9 марта — выходные дни.

Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.

МФЦ

  1.  7 марта в  отделах, работающих в субботу, рабочий день сокращён на один час;
  2. 8 и 9 марта – выходные дни.

Почта

  1. 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
  2. 8 марта — выходной для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. 
  3. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Сбербанк

  1. 7 марта открыты все офисы, которые по графику работают в субботу. 
  2. 8 марта работают некоторые дежурные офисы. 
  3. 9 марта открыты офисы, которые по графику работают в воскресенье.  

Проверьте время работы дежурных офисов на карте перед визитом в банк.

Стал известен график работы медучреждений Калининградской области в предстоящие праздничные и выходные дни — с 7 по 9 марта.

