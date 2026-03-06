«Территория мира — Территория музыки»: Николай Луганский и Филипп Чижевский вместе с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром откроют главный академический опен-эйр в городе

Ссылка «Парад планет» в последние три дня лета продолжат Ольга Перетятько, Григорий Шкарупа, Даниил Коган, Борис Андрианов и Алексей Рубин. 28, 29 и 30 августа на Острове пройдёт крупнейший* (и точно самый любимый) фестиваль классической музыки под открытым небом в Калининграде. Если из трёх дней фестиваля нужно было бы выбрать главный, а среди составов — самый сильный, мы впервые за историю затруднились бы с ответом. В последние выходные лета сцену разделят любимица Венской государственной оперы, Метрополитен-оперы, Ла Скала и Ковент-Гарден Ольга Перетятько и солист Берлинской государственной оперы Григорий Шкарупа; пианист-интеллектуал, тонкий интерпретатор музыки Рахманинова Николай Луганский; наследник творческой династии Коган-Гилельс, лауреат конкурса Чайковского Даниил Коган; преданный фанат виолончели, создатель единственного в России виолончельного фестиваля Борис Андрианов. Все солисты выступят с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром, около десяти лет существующим в уникальном формате оркестра-академии. В случае РНМСО это пул сменяющихся знаменитых дирижёров, мастер-классы российских и европейских музыкантов наряду с концертами и возможность сохранять нерутинный репертуар. Управляют оркестром на этой «Территории мира и музыки» Филипп Чижевский и Алексей Рубин. Ведёт фестиваль создатель авторских циклов в Московской филармонии, «Ельцин-центре», на острове Канта, музыковед, музыкальный журналист Ярослав Тимофеев.

День первый: Николай Луганский Территория Рахманинова 28 августа, 20:00 «...Работа его пальцев точна, туше изысканно, употребление педали обдуманно. Он не только великолепный виртуоз; он, прежде всего, пианист, который целиком погружается в музыку», — пишет о Луганском боннская газета General-Anzeiger. Стилистическую и текстовую безупречность, интеллигентность игры отмечают критики по всему миру. Ну а французская Le Monde, не стесняясь, просто зовёт Луганского одним из выдающихся артистов эпохи.

Сохраняя первые позиции на академической сцене десятилетиями, Луганский не стеснён в репертуаре, а больше всего любит играть Рахманинова. За интерпретации его концертов — сегодня записаны все — музыкант получил несколько премий от европейской критики. Разумеется, он же выступает художественным руководителем Международного музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова, а в первый день фестиваля на Острове закономерно исполнит Третий концерт — вместе с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром, руководить которым будет Филипп Чижевский. Тем же вечером представят концертную версию первой оперы композитора «Алеко». Да, в этом году оперы больше, и мы к этому готовы. В программе: С. Рахманинов. Опера «Алеко». Концерт для фортепиано с оркестром № 3.

День второй: Даниил Коган и Борис Андрианов Территория мейстерзингеров 29 августа, 20:00 Что связывает Вагнера, Брамса и Штрауса? А если мы поговорим об этом в историческом центре? Все три немецких романтика давали концерты в Кёнигсберге: Брамс играл в зале торговой биржи в конце XIX века, Штраус выступал в городском театре в начале XX, а Вагнер — тот и вовсе прожил в Кёнигсберге год, пробуя себя в роли капельмейстера городской оперы. Их музыку и представит оркестр на второй день. В точке экватора — знаменитый Двойной концерт Брамса для скрипки и виолончели с оркестром, исполнят который Даниил Коган и Борис Андрианов. Это должно быть интересно не только из-за высоких требований партитуры, но и из-за бэкграунда исполнителей. Первый наряду с классиками обожает музыку современную — Джачинто Шельси, Софию Губайдуллину, Дьёрдя Лигети. Второй увлекается тем же, каждый год наполняя программу Vivacello. Смогут ли они с той же свежестью показать Брамса, который ну точно шёл на свой концерт в бирже по улицам Кнайпхофа? Ну, мы-то ответ знаем. В программе: Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры»; И. Брамс. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром; Р. Штраус. Симфоническая поэма «Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля».

День третий: Ольга Перетятько Территория оперы 30 августа 20:00 И снова она. Опера. В Калининграде «со дня на день» планируют открыть филиал Большого театра, на острове Канта уже больше полугода идёт новый авторский цикл Ярослава Тимофеева, который ведёт «Территорию мира и музыки» с 2024-го. И ставки фестиваля в этом жанре тоже растут. Летом 26-го на сцену опен-эйра, да и города, как часто бывает с «Территорией мира», впервые выйдет Ольга Перетятько, мировая карьера которой началась сразу после выпуска из Берлинской консерватории. Вагнеровский фестиваль в Байройте, фестиваль Россини в Пезаро, первое место в конкурсе Пласидо Доминго и лучшие сцены — от Вены до Токио. Аккурат перед концертом в Калининграде дива поёт Мюзетту на фестивале Пуччини в Торре-дель Лаго, её ждут также в Нойшванштайне и Венской филармонии. На Остров Ольга летит с супругом, солистом Берлинской государственной оперы Григорием Шкарупой: музыканты намерены показать самые красивые дуэты. Ну а дирижировать Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром в последний день фестиваля взялся Алексей Рубин. Абонементы Традиционно, а в случае состава 2026 года это совершенно необходимо, остров Канта предусмотрел абонементы — около пятиста. 150 из них позволяют услышать всех и всё за 6000 рублей, и на вашем месте мы бы не терялись.

Из истории фестиваля «Территория мира — Территория музыки» собирает больше шести тысяч слушателей в историческом центре в последние выходные лета. Участниками фестиваля в разное время были Денис Мацуев (фортепиано), Борис Березовский (фортепиано), Хибла Герзмава (сопрано), Вадим Репин (скрипка), Аида Гарифуллина (сопрано), Константин Хабенский, Александр Гиндин (фортепиано), Юрий Башмет и государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России, Российский национальный оркестр, Московский государственный академический симфонический оркестр, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского и другие знаменитые коллективы. С некоторыми артистами — как то Хибла Герзмава или Вадим Репин — знакомила город именно «Территория мира — Территория музыки». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской федерации и правительства Калининградской области. С 2024 года ведёт академический опен-эйр Ярослав Тимофеев.