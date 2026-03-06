«Скоро по три евро?»: «калининградский» чат жителей Литвы, Польши и Германии обсуждает резкий рост цен на топливо

В Литве, Польше и Германии резко выросли цены на автомобильное топливо. В русскоязычном чате тех, кто часто ездит в Калининград, соседи публикуют фотографии с заправок и делятся впечатлениями.

Как сообщают жители Литвы, бензин АИ-95 сейчас стоит около 1,5 евро за литр (138 рублей), а дизель — примерно 1,8 евро (166 руб.). В Германии автомобилисты публикуют фото с заправок, где оба вида топлива приближаются к 1,9 евро за литр, а в некоторых регионах уже выше двух (почти 200 рублей).

Житель Польши отметил, что цены заметно проиндексировали: «Ещё вчера бензин был — 6,20 (злотых, 133 рубля — ред.), дизель — 6,67 (144 рубля — ред.). Не стал заправляться. Сегодня уже 6,84 и 8,12 соответственно. Я опешил, но снова не заправляюсь».

По словам автомобилистов, в некоторых случаях рост стоимости топлива превысил 15%. Пользователи соцсетей делятся эмоциями и пытаются понять причины подорожания.

«Задолбали, честно. Уже слух ходит, что ближе к 3 евро будет всё стоить с учётом требований к СО₂. Скоро на лошадях будем передвигаться, хотя и их содержать дорого», — пишет житель Германии Андрей.

«Я велик присматриваю. Надо брать, пока и на них цены не поднялись», — шутит Марина.

Автомобилисты признают, что количество машин на дорогах не уменьшилось. «Пробок от поднятия цен меньше не стало. Даже если по 5 евро будет, всё равно будут ездить», — считает Алексей.

«Большинство из моих знакомых живут от зарплаты до зарплаты. И разница в 40 центов на солярке для семьи очень ощутима», — написал один из участников обсуждения и привёл пример расчёта стоимости полного бака. — Сейчас 70 л × 2,05 € = 143,50 €. Раньше было 70 л × 1,66 € = 116,20 €. Разница заметная — и это, похоже, ещё не предел».

По мнению пользователей, рост стоимости топлива может привести к дальнейшему подорожанию товаров. Значительная часть перевозок в Европе осуществляется грузовым транспортом.

«Вся движуха на фурах. А значит, поднимется всё в цене», — написал один из комментаторов.