Птичье трио на одном поле: под Куликово сняли стаи журавлей, цапель и лебедей-кликунов сразу (фото, видео)

Калининградский фотограф Татьяна Виноградова запечатлела сразу три стаи птиц разных видов на одном поле. Бок о бок гуляли в траве цапли, журавли и лебеди-кликуны, рассказала «Клопс» автор снимков.

Серию кадров Татьяне довелось сделать во вторник, 3 марта. В тот день она ехала по делам по дороге вдоль огромного поля со стороны моря.

«В одной его части я обнаружила три стаи, которые кучковались недалеко друг от друга, — рассказывает Татьяна. — Моё предположение, что птицы летели примерно одним маршрутом и в одно время остановились на отдых».

Почему все оказались именно в этой части огромного поля, осталось неизвестным. Возможно, она лучше защищена от ветра.