Продавец смартфонов из Калининграда продаёт квартиру и записался на СВО, чтобы рассчитаться с клиентами

В Калининградской области полиция ведёт проверку по заявлениям жителей, заказавших у предпринимателя дорогостоящую электронику, но остались ни с чем. Об этом в пятницу, 6 марта, «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день поступило три заявления от пострадавших. О результатах проверки будет сообщено позднее.

После публикации «Клопс» об этом инциденте в редакцию обратился калининградский предприниматель, который считает, что речь шла о нём. Он рассказал, что телефоны покупались и заказывались из-за границы.

«Поэтому они были дешевле, — объяснил бизнесмен. — Я всех предупреждал, во-первых, доставка — это долгий момент, долгий процесс, что есть моменты форс-мажорные, которые могут повлиять на эту доставку. Все люди соглашались. Когда возник форс-мажор, я сразу всем объяснил ситуацию».

Мужчина заверил, что каждому из потерпевших выплатят всю сумму: «Это будет осуществляться из моего личного кармана. Для того, чтобы осуществить эту всю выплату, я выставил квартиру на продажу. Для того, чтобы максимально быстро отработать хотя бы часть заказов, я подписал контракт на СВО».

Предприниматель заявил, что осознаёт всю серьёзность ситуации: «Я не собираюсь никого обманывать. Я не мошенник. Даю расписки, сам поддерживаю связь со всеми, отвечаю на все вопросы, запросы по мере необходимости, по мере возможности, ну и, соответственно, этот вопрос решаю».