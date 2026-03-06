Между Бийском и Йошкар-Олой: Калининград снова снизился в рейтинге качества общественного транспорта

Калининград занял 63-е место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта за 2025 год. Областной центр потерял три позиции, расположившись между Бийском и Йошкар-Олой. Исследование провела компания «Симетра» по данным трёх кварталов 2025 года, документ есть в распоряжении «Клопс».

Итоговый балл Калининграда составил 53,1 из 100 возможных. Эксперты оценивали транспортные системы городов по нескольким ключевым группам показателей. У Калининграда они распределились следующим образом:

доступность — 13,4 балла из 21;

стоимость — 6,5 из 17;

функциональность транспортной сети — 13,3 из 25;

комфорт и удобство — 12,8 из 20;

развитие и безопасность — 7,1 из 17.

Одной из проблем эксперты называют неполное использование трамвайной инфраструктуры. Коэффициент эксплуатации сети составляет 54,9%. Учитывалось также состояние парка.

Доля низкопольного транспорта в Калининграде составляет 55%. Аналитики обращают внимание на отсутствие полноценного месячного проездного билета для большинства пассажиров. Это существенно снижает показатели по критерию ценовой доступности. Отслеживать в реальном времени можно примерно 66% транспорта.

Транспортная система города пока заметно уступает лидерам рейтинга, где активно развивают маршруты и внедряют гибкие тарифы. Рейтинг возглавляют Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. Москва и Санкт-Петербург — вне конкурса.

На «Клопс» работает постоянная рубрика «Сам себе контролёр», результаты которой подтверждают данные специалистов. Количество жалоб каждый год увеличивается, а многие системные проблемы не решаются.