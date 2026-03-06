Компания «Долгов Групп» отмечает 30 лет: жить и работать на родной земле

6 марта агрохолдингу «Долгов Групп» исполняется 30 лет.

30 лет — это уже не просто юбилей компании. Это часть истории самой Калининградской области. Истории о том, как регион учился заново выращивать, производить продукты и обеспечивать себя ими.

Сегодня трудно представить наши магазины без «Нежинского» молока, яиц «Курочкино», мясной продукции «Долгов Групп» или привычной вывески «Наш продукт» у дома. Эти названия давно стали своими. Но в середине 90-х всё начиналось совсем иначе — с нескольких поставок сельхозтехники и идеи работать на родной земле, несмотря ни на что.

Когда проще было уехать — они решили остаться

В 1996 году сельское хозяйство региона переживало непростые времена. Поля пустели, фермы закрывались, уверенности в завтрашнем дне не было. Именно тогда братья Александр и Дмитрий Долговы приняли решение не ждать, пока всё наладится само, а строить новую систему.

Сначала помогали другим: поставляли технику, удобрения, средства защиты растений. Но довольно быстро стало ясно — чтобы сельское хозяйство было устойчивым, его нужно выстраивать целиком. Не только выращивать зерно, но и перерабатывать его. Не только держать фермы, но и выпускать готовую продукцию. Так появилась идея полного цикла — от поля до прилавка.

Сегодня этот принцип называют современной вертикальной интеграцией. Тогда это было просто желание сделать по-настоящему надёжное сельхозпредприятие.