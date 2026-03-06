Компания «Долгов Групп» отмечает 30 лет: жить и работать на родной земле

6 марта агрохолдингу «Долгов Групп» исполняется 30 лет.
30 лет — это уже не просто юбилей компании. Это часть истории самой Калининградской области. Истории о том, как регион учился заново выращивать, производить продукты и обеспечивать себя ими.
Сегодня трудно представить наши магазины без «Нежинского» молока, яиц «Курочкино», мясной продукции «Долгов Групп» или привычной вывески «Наш продукт» у дома. Эти названия давно стали своими. Но в середине 90-х всё начиналось совсем иначе — с нескольких поставок сельхозтехники и идеи работать на родной земле, несмотря ни на что.
Когда проще было уехать — они решили остаться
В 1996 году сельское хозяйство региона переживало непростые времена. Поля пустели, фермы закрывались, уверенности в завтрашнем дне не было. Именно тогда братья Александр и Дмитрий Долговы приняли решение не ждать, пока всё наладится само, а строить новую систему.
Сначала помогали другим: поставляли технику, удобрения, средства защиты растений. Но довольно быстро стало ясно — чтобы сельское хозяйство было устойчивым, его нужно выстраивать целиком. Не только выращивать зерно, но и перерабатывать его. Не только держать фермы, но и выпускать готовую продукцию. Так появилась идея полного цикла — от поля до прилавка.
Сегодня этот принцип называют современной вертикальной интеграцией. Тогда это было просто желание сделать по-настоящему надёжное сельхозпредприятие.
Земля, которая кормит регион
За три десятилетия «Долгов Групп» стала одним из крупнейших землевладельцев области и главным производителем зерна. Калининградские поля дают сотни тысяч тонн урожая — зерно, рапс, сою, овощи.
Но цифры здесь важны не сами по себе. Важно, что это сырьё не уезжает далеко. Оно превращается в корма, молоко, мясо, яйца — в те продукты, которые ежедневно появляются на столах жителей области.
Животноводство
Собственные мощности и сырьё позволяют успешно развивать животноводство. На предприятиях содержится более 14 тысяч голов мясного и молочного скота. Молочная фабрика — крупнейшая в регионе и единственный в Калининградской области племенной репродуктор по четырём породам КРС: голштинской, лимузинской, шаролезской и абердин-ангусской.
Сырое молоко перерабатывается на базе ООО «Гусевмолоко», где выпускается под брендом «Нежинская» свыше 60 наименований натуральной продукции.
Мясная фабрика «Долгов Групп» выпускает более 100 видов продукции из собственного сырья — от полуфабрикатов до деликатесов. Современные технологии и рецептуры по ГОСТу обеспечивают стабильное качество.
В посёлке Илюшино работает цех полуфабрикатов, где пельмени, вареники, блинчики и сырники изготавливаются вручную — с неизменным вниманием к вкусу и качеству.
Надёжная инфраструктура — фундамент устойчивого роста
Инфраструктура «Долгов Групп» — это прочный каркас всего агрохолдинга. Сегодня в его структуре работают три современных комбикормовых завода и пять элеваторов общей вместимостью более 400 тысяч тонн зерна. Производственные площадки и крупные зернохранилища в Нестерове, Добровольске, Гурьевске и Гусеве образуют единую, чётко выстроенную систему, которая бесперебойно обеспечивает кормами всё поголовье агрохолдинга и одновременно предоставляет мощности сельхозпредприятиям Калининградской области.
Компания уверенно смотрит и за пределы внутреннего рынка. Около 95% произведённого рапсового масла отправляется на экспорт, а более половины рапсового жмыха — около 60% — также реализуется за рубежом. Это не только подтверждает высокое качество продукции, но и укрепляет позиции региона на международной аграрной арене, привлекая дополнительные инвестиции в экономику области.
Яйца, молоко, мясо — своё, калининградское
Птицефабрика «Гурьевская» сегодня обеспечивает регион куриным яйцом. Миллионы яиц ежедневно поступают в магазины — свежие, произведённые здесь же, в области. Комплекс полностью автоматизирован, корма — собственные, контроль — цифровой.
Развивается и мясное направление. В посёлке Февральское работает современная бройлерная птицефабрика. Запущены инкубаторы и перерабатывающие линии. Это уже не просто фермы — это продуманная система, способная обеспечивать регион своей продукцией независимо от внешних поставок.
Молочное направление — ещё одна гордость холдинга. Более 14 тысяч голов крупного рогатого скота, крупнейшая в регионе молочная фабрика, десятки видов продукции под маркой «Нежинская». Молоко не проходит тысячи километров — оно производится и перерабатывается здесь же, в области.
А на мясной фабрике выпускают продукцию, которую многие калининградцы давно знают по вкусу: от полуфабрикатов до деликатесов. Причём всё сырьё — со своих ферм.
От поля — сразу к покупателю
Сегодня у «Долгов Групп» более 150 магазинов «Наш продукт» по всей области. И это не просто розничная сеть, а логичное продолжение той самой идеи полного цикла.
Покупатель видит на полке продукт и понимает: он выращен, произведён внутри региона. Это даёт главное — уверенность в качестве и свежести.
Бизнес, который остался здесь
За 30 лет компания выросла в один из крупнейших агрохолдингов области. Но важнее не масштаб, а то, что бизнес остался калининградским — с рабочими местами для жителей региона, с инвестициями в местную экономику, с развитием сельских территорий.
Новые объекты вводятся практически каждый год: перерабатывающие мощности, производственные комплексы, инфраструктура. Это означает одно: компания продолжает строить будущее именно здесь.
Вклад братьев Долговых в развитие агропромышленности был отмечен орденами и медалями «За заслуги перед Калининградской областью» — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.
Но, пожалуй, главная оценка — это доверие покупателей и то, что регион всё меньше зависит от внешних поставок продовольствия.
30 лет — только начало
Когда-то всё начиналось с нескольких поставок техники и простой, почти упрямой веры в то, что на своей земле можно построить устойчивое хозяйство.
Сегодня «Долгов Групп» — это выстроенная система полного цикла: поля и фермы, переработка и производство, логистика и магазины по всей области. Это тысячи специалистов, для которых сельское хозяйство — не абстрактная отрасль, а ежедневная работа и личная ответственность.
За 30 лет компания стала частью продовольственной стабильности региона. И это, пожалуй, важное достижение. Потому что созданная база позволяет двигаться дальше: наращивать мощности, внедрять технологии, усиливать независимость области.
Но в этой истории важны не только объёмы и показатели. Ещё важнее другое — Своё, Родное, Для людей!
