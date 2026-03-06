Из Калининграда с пыльцою: в Москву и Подмосковье отправили 12 млн тюльпанов

Из Калининградской области в Москву и Подмосковье отправили 12 млн тюльпанов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре, который контролировал процесс в течение февраля.

Так как цветы были выращены на территории области, перед вывозом их отправили на исследование в специальную лабораторию.

«По результатам лабораторных экспертиз карантинные организмы не выявлены, что подтвердило фитосанитарную безопасность вывозимой за пределы области цветочной продукции. На основании лабораторных заключений выдано 67 фитосанитарных сертификатов», — уточнили в ведомстве.