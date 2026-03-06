Дебютант «Балтики» рассказал, чего не хватило калининградцам в матче против «Зенита» в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Для полузащитника калининградской «Балтики» Кирилла Степанова кубковая игра с «Зенитом» стала первой в основном составе. Своими впечатлениями от встречи игрок поделился с журналистом «Клопс».

Новость о попадании в основу вызвала у спортсмена положительные эмоции. По его словам, он старался не подвести ни партнёров по команде, ни тренерский штаб.

«Понимал, что на мне лежит большая ответственность. Старался как мог, но, к сожалению, мы уступили», — сказал футболист.

По словам полузащитника, небольшое волнение перед игрой присутствовало, но страха перед соперником не было. Оценивая матч, Кирилл Степанов отметил, что «Балтика» провела достойную игру и имела несколько возможностей для гола. Команде не хватило точности в завершающей стадии.

Футболист добавил, что чувствовал поддержку партнёров по ходу встречи, даже когда что-то не получалось. Он подчеркнул, что играть против команды уровня «Зенита» всегда непросто.

Отдельно Степанов отметил атмосферу на стадионе и поддержку трибун: «Фантастика просто! Когда выходил на поле, выводил такого же юного футболиста, каким я был раньше. Очень счастлив дебютировать в основном составе за главную команду. Хотелось бы сказать болельщикам спасибо за ту поддержку, что они оказали нам. С нетерпением ждём следующего домашнего матча».

Очередную встречу на своём стадионе в Премьер-лиге «Балтика» проведёт 14 марта. Калининградская команда сыграет против ещё одного гранда футбола — ЦСКА.