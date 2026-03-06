Калининградского врача Веру Соловьёву, помогшую пожилой пассажирке автобуса, поблагодарил минздрав (фото)

Калининградскому терапевту Вере Соловьёвой, которая в конце января пришла на помощь пожилой пассажирке автобуса, министр здравоохранения Сергей Дмитриев вручил благодарственное письмо. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 марта.

Поступок медика назван в письме не просто профессиональным, но по-настоящему человеческим. В момент, когда это было особо важно, доктор проявила «настоящее врачебное милосердие, оперативно приняла решение и сделала всё возможное, чтобы облегчить и стабилизировать состояние» своей попутчицы.

Вере Соловьёвой 37 лет, она родилась в Орловской области, а в Калининграде живёт с 2014 года. Однажды приехала на Балтику в гости — да так и осталась, влюбившись в город, море и людей. Вот уже 14 лет помогает другим сохранять здоровье. Работает терапевтом в одной из городских клиник, ведёт приём как гастроэнтеролог и профпатолог.

В тот день, 29 января, Вера ехала на работу со своим молодым человеком, когда вдруг он обратил внимание девушки на необычную суету в передней части салона.

«А там уже пассажиры пытались обмахивать бабушку, — вспоминает врач. — Она сидела такая бледненькая, взгляд плохо фокусировался. Может быть, от духоты, от нехватки кислорода ей стало плохо».

До сих пор молодому врачу не приходилось попадать в ситуации, когда помощь требуется не пациенту в клинике, а случайному попутчику в транспорте. Но сомнений не было: она предупредила по телефону коллег, что задерживается, и осталась с бабушкой до приезда скорой.

«Я переживала, чтобы ей не стало хуже, — рассказывает девушка. — Наблюдала, чтобы если что-то вдруг случится, оказать первую помощь, реанимировать. У неё потом ещё сердце закололо. Но слава богу, не понадобилось».

Больше всего Веру поразило, какими неравнодушными оказались остальные пассажиры и водитель. Никто не выказал ни тени раздражения из-за того, что поездка затянулась. Многие старались что-то сделать.

«Я бы хотела сказать нашим людям, что я испытываю прямо безумную благодарность, — говорит Вера. — Все были такие отзывчивые, такие добрые. Полное ощущение, что со мной была хорошая команда, поддерживающая за спиной. Это очень дорого!»