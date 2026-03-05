Туман, гололедица и до −5 ночью: прогноз погоды в Калининградской области на 6 марта

В пятницу, 6 марта, в регионе ожидается переменчивая погода с ночными заморозками, туманом и последующим потеплением днём. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха составит −1…−4°C, на морском побережье — около 0…−2°C. В континентальной части региона местами похолодает до −3…−5°C. Синоптики предупреждают о возможной дымке, местами сильном тумане и гололедице.

Утром воздух прогреется до +2…+5°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами сохранятся дымка и туман. Днём небо прояснится, будет ясно или малооблачно. Температура в Калининграде и области поднимется до +6…+9°C, на побережье — до +4…+7°C.

К вечеру вновь похолодает до 0…−3°C, местами снова возможны туман и дымка. Ветер будет переменных направлений, преимущественно западный и юго-западный, слабый — 0–5 м/с.