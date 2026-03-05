Исследование: в России 73% соискателей на вакансии журналистов — женщины

Женщины значительно чаще мужчин претендуют на работу в сфере медиа и контента. К такому выводу пришли аналитики платформы «Дзен» и сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным на февраль, среди кандидатов на должность журналиста 73% резюме принадлежат женщинам, а 27% — мужчинам. Похожая ситуация наблюдается и среди копирайтеров: женщины составляют 72% соискателей, мужчины — 28%.

В смежных профессиях мужчины чаще указывают более высокие зарплатные ожидания. Например, в сфере пиара они рассчитывают в среднем на 154 тыс. рублей в месяц, тогда как женщины — на 130 тыс. рублей. При этом медиана предложений работодателей составляет около 150 тыс. рублей. В контент-менеджменте мужчины ожидают около 100 тыс. рублей, женщины — 90 тыс., тогда как работодатели в среднем предлагают 105 тыс. рублей.

Как россияне относятся к женщинам-журналистам

Опрос показал, что большинство россиян — 61% — при слове «журналист» представляют женщину. При этом 27% респондентов больше доверяют материалам, написанным журналистками.

Среди женщин 56% признались, что пол автора влияет на доверие к тексту. Мужчины, напротив, чаще считают гендер журналиста несущественным: так ответили 61% опрошенных.

По мнению респондентов, женщины чаще всего работают в журналистских расследованиях — так считают 51% участников опроса. На втором месте оказалась политическая журналистика (41%), на третьем — темы моды и красоты (31%).

Как воспринимают профессию журналиста

Большинство россиян — 81% — никогда не рассматривали карьеру журналиста в детстве. О работе в СМИ задумывались 12% опрошенных, а 7% мечтали стать журналистами.

Среди факторов, которые могли повлиять на интерес к профессии, участники опроса чаще всего называли известных журналистов — например, Владимира Познера или Владислава Листьева (47%). Ещё 30% респондентов привлекает возможность быть в центре внимания, а 27% — работа с текстами.

Говоря о качествах, необходимых журналисту, россияне чаще всего упоминали стрессоустойчивость (33%), коммуникабельность (30%) и объективность (27%). Также важными назвали креативность (20%), эмпатию и смелость — по 19%.