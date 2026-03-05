В Калининградской области проснулись клещи — переносчики риккетсиозов (фото)

В Калининградской области проснулись иксодовые клещи Dermacentor reticulatus. Об этом сообщил «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад».

Первых активных особей лугового клеща Dermacentor reticulatus Fabr биолог зарегистрировал в четверг, 5 марта, на одном из стационарных участков сети мониторинга рядом с посёлком Каштановка, в Зеленоградском районе. Весенняя активизация членистоногих, по словам учёного, в этом году началась с задержкой на две-три недели.

«В 2025-м первая активизация была зарегистрирована 15–18 февраля, — отмечает Евгений Волчев. — Это соответствует более длительному периоду зимней диапаузы и, возможно, меньшей среднесуточной температуре в феврале».

Обнаруженный вид, D. reticulatus — основной переносчик риккетсий — возбудителей группы клещевых пятнистых лихорадок в Калининградской области.