Калининградской области окажут поддержку для развития сферы ЖКХ — Кропоткин

В Сенате обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Калининградской области. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин. 

«Глава комитета СФ Андрей Шевченко отметил, что изношенность коммунальной инфраструктуры — одна из ключевых проблем в сфере ЖКХ. На строительство и ремонт объектов требуются значительные финансовые ресурсы. Возможности региональных и местных бюджетов ограничены», — рассказал Кропоткин.

Присутствовавший на заседании губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул, что развитие жилищно-коммунального комплекса — это непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и инвестиций. 

«Сенаторы разработали рекомендации, которые вошли в проект постановления Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Калининградской области"», — отметил парламентарий.

В Совете Федерации обсудили развитие культуры и образования в Калининградской области.

