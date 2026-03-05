Калининградской области окажут поддержку для развития сферы ЖКХ — Кропоткин

В Сенате обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Калининградской области. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Глава комитета СФ Андрей Шевченко отметил, что изношенность коммунальной инфраструктуры — одна из ключевых проблем в сфере ЖКХ. На строительство и ремонт объектов требуются значительные финансовые ресурсы. Возможности региональных и местных бюджетов ограничены», — рассказал Кропоткин.



Присутствовавший на заседании губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул, что развитие жилищно-коммунального комплекса — это непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и инвестиций.

«Сенаторы разработали рекомендации, которые вошли в проект постановления Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Калининградской области"», — отметил парламентарий.