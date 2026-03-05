«Не хватило на блоке и в приёме»: игрок и тренер «Локомотива» — о поражении от Краснодара и первой игре плей-офф с «Заречьем»

Волейболистки калининградского «Локомотива» не сумели дожать соперниц в концовках и допустили ошибки на приёме и блоке в матче с краснодарским «Динамо». Об этом после заключительной встречи предварительного раунда Суперлиги «Клопс» рассказала доигровщица Марина Аслямова.

«В игре с Краснодаром не хватило на блоке, в приёме. В концовках не дожали. Думаю, ничего страшного, что нет преимущества своего поля в плей-офф — на других площадках тоже можно настроиться и показать хорошие игры. Все соперники дальше с хорошей игрой. В плей-офф на каждую игру нужно настраиваться, поединки всегда сложные», — отметила Аслямова.

Старший тренер калининградок Фёдор Кузин подчеркнул, что команда получила большое домашнее задание, которые нужно выполнить до матчей на вылет, однако сроки слишком короткие.

«Есть моменты, над которыми надо работать, но времени не так много. Сейчас важно, чтобы все выздоровели и мы показали лучшую игру. Травмы выбили нас из равновесия, и, по мне, некоторые игроки должны были сыграть получше», — сказал Кузин.

При этом предварительный этап принёс «Локомотиву» и личные достижения. Киси Насименто набрала 501 очко и стала самым результативным игроком регулярного чемпионата Суперлиги.

Ещё один рекорд установила Дарья Киселёва. Она заработала 129 очков на блоке — это лучший показатель в истории предварительных этапов чемпионата России. Болельщики в социальных сетях удивлены: при таких достижениях не удалось построить команду.

Впереди у калининградок плей-офф. В четвертьфинале «Локомотив» встретится с подмосковным «Заречьем-Одинцово», которое заняло третье место в регулярном чемпионате.

Серия пройдёт до двух побед. Первый матч состоится в Подмосковье 10 марта. Ответная игра пройдёт в Калининграде 13 марта. Если потребуется третий поединок, команды снова встретятся в Одинцово — 16 марта. Победитель противостояния выйдет в полуфинал.