Сдружились в лютую зиму: в полях под Правдинском засняли компанию лосей на пробежке (видео)

Под Правдинском заметили компанию лосей, бегающих по освободившемуся от недавних снегов полю. Об этом «Клопс» рассказала Лидия, заметившая животных в среду, 4 марта.
Шесть сохатых грациозно бежали по стерне, иногда останавливаясь и озирая окрестности.
«Такие красивые животные встречаются в Правдинском районе между посёлками Железнодорожный и Крылово», — рассказала женщина.
Как считает председатель областного общества охотников Олег Белкин, копытные, скорее всего, сбились в стаю во время минувшей суровой зимы.
«Так делали не только лоси, но и косули, например. Они объединялись в небольшие группки — так удобнее топтать глубокий снег, передвигаться по лесам и питаться древесно-кустарниковой порослью, которую они сообща добывали из-под снега», — пояснил Белкин.
Эксперт добавил, что численность лосей за последние годы существенно выросла.
Осенью в Правдинском районе заметили бегущего влюблённого лося-одиночку.