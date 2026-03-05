Сдружились в лютую зиму: в полях под Правдинском засняли компанию лосей на пробежке (видео)

Под Правдинском заметили компанию лосей, бегающих по освободившемуся от недавних снегов полю. Об этом «Клопс» рассказала Лидия, заметившая животных в среду, 4 марта.

Шесть сохатых грациозно бежали по стерне, иногда останавливаясь и озирая окрестности.

«Такие красивые животные встречаются в Правдинском районе между посёлками Железнодорожный и Крылово», — рассказала женщина.