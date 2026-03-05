«Заказал на 550 тысяч — ни товара, ни денег»: в Калининграде продавец смартфонов месяцами морочит голову клиентам

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде клиенты владельца бывшего популярного магазина по продаже смартфонов, умных часов и прочих гаджетов остались без заказов и своих денег. Люди написали заявления в полицию, но ответа пока нет. «Клопс» разбирался в ситуации.

Как рассказал один из пострадавших, магазин работал более десяти лет. Его владелец, предприниматель Б., предлагал товар на 15-20 тысяч рублей дешевле, чем в обычных торговых точках. Это и привлекало клиентов.

«Многие неоднократно заказывали у него гаджеты, — говорит Виктор (имя изменено). — Это техника Apple, Samsung, Dyson. Поставки шли из ОАЭ и Японии. Сначала заказы оформлялись официально через ИП. Потом магазин был закрыт, и Б стал работать неофициально как физическое лицо. Срок исполнения заказов — от одного до трёх месяцев».

По словам собеседника «Клопс», сначала доставка задерживалась. Продавец ссылался на непредвиденные ситуации на границе и таможне. Это срабатывало, и клиенты готовы были ждать.

Так или иначе, люди получали свои товары. Правда, у многих возникали претензии к качеству — в смартфонах слетала прошивка, из-за чего терялись данные. Никакой гарантии на товар не было, поэтому покупателям оставалось только смириться и писать негативные отзывы в интернете.

С недавних пор предприниматель вовсе перестал выполнять обещания. По словам Виктора, в настоящее время известно о 70 пострадавших. Они создали общую группу в одном из мессенджеров, где координируют свои действия.

«В среднем сумма ущерба каждого потерпевшего — плюс-минус 150 тысяч рублей, — рассказал мужчина. — Но есть и те, кто отдал больше. Один клиент заказал на 550 тысяч рублей и остался ни с чем — ему сказали, что товар изъяли на границе. Многие ждут своих заказов с сентября. Несколько человек обратились с заявлениями в полицию, но в ответ пока тишина».

«Клопс» направил официальный запрос в УМВД РФ по Калининградской области с просьбой прокомментировать ситуацию.