Льготы, транспорт, ЖКХ: Беспрозванных представил в Совфеде ключевые запросы Калининградской области

В Совете Федерации подвели итоги Дней Калининградской области, где региональные власти представили сенаторам список основных проблем и предложений. О результатах работы рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале, отдельные детали приводят и политические комментаторы.

Главный акцент сделали на темах, в которых область напрямую зависит от решений Москвы. На площадке Совфеда обсуждали транспортную доступность эксклава, экономические условия для региона, обращение с ТКО, развитие агропромышленного комплекса, поддержку рыбной отрасли и передачу мелиоративных объектов из федеральной собственности в местную.

Отдельно поднимались коммунальные вопросы. В частности, речь шла о реконструкции крупного водовода в Калининграде и строительстве станций водоподготовки в муниципалитетах. Ещё один блок коснулся социальной сферы, в том числе льготного лекарственного обеспечения и механизмов, по которым регион рассчитывает на дополнительное федеральное софинансирование.

По мнению замгендиректора КГ «Полилог» по GR Никиты Сетова, для региона это была не столько протокольная поездка, сколько попытка закрепить свои предложения в итоговых документах Совфеда. «Такие решения могут стать основанием для дальнейшего принятия инициатив на уровне правительства и профильных ведомств», — считает эксперт.

Сам глава региона после встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко отдельно подчеркнул особый статус региона. «Наша область особенная и требует постоянного внимания со стороны федеральных органов власти. И это не просто слова. Мы действительно получаем серьёзную поддержку по многим программам», — отметил Беспрозванных.

Губернатор также отметил, что дни Калининградской области в Совфеде фактически дали старт юбилейным мероприятиям к 80-летию региона, и назвал такой формат работы очень удачным:

Мы не просто обозначили наши вопросы. Ранее сенаторы приехали к нам в регион, чтобы лично увидеть, как развивается Калининградская область. И, конечно, это повлияло на скорость принятия совместных решений».

Как отметил российский журналист и политолог Павел Данилин, документ, подписанный по итогам предыдущих дней региона в 2018 году, был почти полностью исполнен, поэтому нынешняя работа в верхней палате парламента для региона — это попытка добиться новых конкретных решений. Член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына при этом подчеркнула, что Калининградская область — регион с особой спецификой, где многие чувствительные вопросы требуют отдельной федеральной поддержки.

Отдельные позитивные сигналы прозвучали и со стороны сенаторов. «Область сегодня находится на хорошем ходу. И, конечно, только остаётся пожелать успехов. А наша задача — сделать всё возможное для того, чтобы этому успеху сопутствовать и способствовать», — заявил Анатолий Артамонов.

В завершение Беспрозванных отметил, что область получила беспрецедентную поддержку парламентариев по всем ключевым направлениям — от инфраструктуры и экономики до образования и здравоохранения:

«Председатель Совета Федерации [Валентина Матвиенко] отметила заметные успехи нашего региона в социально-экономическом развитии, в промышленности, в улучшении инвестиционного климата. Но, конечно, всегда есть к чему стремиться. Немало проблемных вопросов, которые предстоит решить. И поддержка наших идей Советом Федерации, безусловно, в этом поможет».