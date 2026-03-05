День прогреет, вечер подморозит: прогноз погоды в Калининграде и области на 5 марта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В четверг, 5 марта, в регионе днём ожидается потепление, а к вечеру местами вернутся заморозки. Прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

Утром температура в регионе будет колебаться от +2 до +5. Днём при прояснениях воздух прогреется до +6…+8, а при плотной облачности и у побережья будет прохладнее — +3…+6.

Вечером по области похолодает до 0…-2, местами ожидаются дымка и туман, на поверхности возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный, 2–7 м/с, атмосферное давление будет расти — с 767 до 769 мм рт. ст.