Кто из калининградских школьников бесплатно поедет в лагерь и почему стоит выбрать палаточный: Трусенёва — о планах на лето

Лагеря области рассчитаны на 50 тысяч детей. Право на бесплатный отдых имеют дети из малообеспеченных семей и школьники, чьи родители участвуют в СВО. Подать заявку можно в разные места отдыха, но примут ребёнка только в один лагерь.

«Приём заявлений в детские лагеря откроется 11 апреля в 10:00. Мы постараемся за неделю запустить всё в тестовом режиме, чтобы те, кто впервые будет пробовать информационный ресурс, могли заполнить заявление», — сказала Трусенёва.

Путёвки в загородные лагеря Калининградской области начнут продавать 11 апреля. Об этом в прямом эфире на странице Центра управления регионом «ВКонтакте» рассказала министр образования Светлана Трусенёва.

В этом году в Калининградской области будут работать 360 лагерей, большинство из них — пришкольные. В списке также 13 загородных, 65 лагерей труда и 8 палаточных. На последние глава минобра посоветовала обратить особое внимание. По словам Трусенёвой, там созданы все условия, чтобы дети не зависели от капризов погоды и трудностей походной жизни.

«Палаточные лагеря — это такой кемпинг 4+, там у каждого ребёнка своя кровать с матрасом, подушечкой, входная зона, тумбочка. Закрывается всё от комаров и мух», — перечислила министр.

Каждый год в области появляется по три таких кемпинга. Набирают популярность и лагеря труда и отдыха.

«Ребята из предпрофессиональных классов с помощью своего индустриального партнёра организуют правильную летнюю занятость. С одной стороны, есть отдых, питание, сопровождение, наполнение воспитательных программ. С другой стороны, есть возможность реализовать себя на площадке наших предприятий, внести полезную лепту в реализацию той продукции, которая сегодня выращивается на территории региона, сформировать свою трудовую бригаду и себя проявить», — сказала Трусенёва.

Вся актуальная информация о летней кампании в ближайшее время появится на сайте минобра Калининградской области.