Андрей Кропоткин поздравил сотрудников школ и детских садов с 8 Марта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин в преддверии 8 Марта вручил цветы и книги педагогам и воспитателям своего избирательного округа. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

Встреча состоялась в региональном парламенте в четверг, 5 марта.

«Во все времена женщина была и остаётся символом жизни, красоты и вдохновения, воплощением всего самого светлого и доброго. В тёплой, душевной атмосфере мы вспомнили наших мам и первых учителей, поговорили об истории Калининградской области и о том, как сегодня развивается наш регион», — поделился Кропоткин.