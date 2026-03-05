Андрей Кропоткин поздравил сотрудников школ и детских садов с 8 Марта

Председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин в преддверии 8 Марта вручил цветы и книги педагогам и воспитателям своего избирательного округа. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».
Встреча состоялась в региональном парламенте в четверг, 5 марта.
«Во все времена женщина была и остаётся символом жизни, красоты и вдохновения, воплощением всего самого светлого и доброго. В тёплой, душевной атмосфере мы вспомнили наших мам и первых учителей, поговорили об истории Калининградской области и о том, как сегодня развивается наш регион», — поделился Кропоткин.
«Со многими нас связывают многолетнее сотрудничество и совместная работа по развитию образовательных учреждений округа», — пояснил Кропоткин.
Глава регионального парламента пожелал всем участницам встречи крепкого здоровья, счастья, любви, мира, добра и благополучия.