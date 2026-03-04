Сухая и тёплая погода в Калининградской области задержится как минимум на две недели — синоптики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В ближайшие две недели с высокой вероятностью в регионе будет преобладать сухая и тёплая погода. Такой прогноз опубликовал телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» в среду, 4 марта.

Температура на 1–3 градуса выше нормы может держаться почти до двадцатых чисел марта, а осадков ожидается на 10–30% меньше обычного. Сильных дождей в Калининграде и области, по прогнозу, не будет как минимум в ближайшую неделю.

«Такой режим погоды обусловлен господством гребня высокого атмосферного давления (антициклона) над Европой. Вдоль его западной периферии, то есть к нам, будут поступать преимущественно разогретые воздушные массы с юга, а на восточной, напротив, будет спускаться морозный воздух из северных широт», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни температура будет расти, и на праздничных выходных в Калининграде может потеплеть до +12…+15. Ночи при этом останутся прохладными — около нуля. Синоптики также считают, что сухая погода может снизить риск паводков, но повышает вероятность палов травы.