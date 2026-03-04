В Калининградскую область перед 8 Марта привезли более 3 млн цветов

В Калининградскую область в преддверии Международного женского дня привезли более 3 млн срезанных цветов. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Россельхознадзора.

Партии поступали с 23 февраля по 1 марта. В регион доставили тюльпаны, розы, лилии, хризантемы, орхидеи, ирисы, нарциссы, герберы и гвоздики. Всего границу пересекли 20 фур с цветочной продукцией.

Основные импортёры — компании из Кении, Эквадора, Нидерландов и Колумбии. Перед выпуском в продажу партии проходят фитосанитарный контроль и лабораторные исследования. Всего с начала 2026 года в Калининградскую область завезли около 9,6 млн срезанных растений.