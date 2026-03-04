«Раздулся, как шарик»: калининградка купила на рынке польский сыр, который испортился за ночь (фото, видео)

Калининградка приобрела на одном из рынков польский сыр любимой марки, но продукт испортился за ночь. Об этом Юлиана рассказала «Клопс».
Открыв холодильник утром в среду, 4 марта, женщина увидела, что «Лилипут», видимо, решил стать Гулливером.
«За несколько часов он удивительнейшим образом преобразился. Вакуумная упаковка раздулась, как шарик. Внутри хлюпала белёсая жидкость», — рассказала Юлиана.
Юлиана регулярно покупает сыр в этой лавочке. У продукта был хороший срок годности, поэтому произошедшее оказалось полной неожиданностью.
«Может, как-то не так хранили или упаковка была дырявой. Я выкинула товар и больше туда ни ногой», — сказала женщина.
В калининградском Роспотребнадзоре не раз просили калининградцев воздержаться от покупки санкционной продукции. В ведомстве предупреждали, что такие товары могут храниться в ненадлежащих условиях и быть опасными для употребления.
