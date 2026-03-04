Прямой путь в Армению: в апреле из Калининграда начнут летать в Ереван

С 23 апреля аэропорт Храброво начнёт сотрудничество с новым перевозчиком — армянской авиакомпанией Shirak Avia, которая откроет прямой путь для жителей региона в Ереван. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградской воздушной гавани в среду, 4 марта.

Рейсы по маршруту Ереван — Калининград — Ереван будут выполнять раз в неделю, по четвергам. Программа запланирована на период с 23 апреля по 24 сентября 2026 года.

Перелёты будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800. В авиакомпании действуют единые нормы провоза багажа для всех типов билетов: пассажирам разрешено бесплатно перевозить до 25 кг багажа и до 7 кг ручной клади. Открытие направления расширит международную маршрутную сеть Храброво и позволит жителям региона добираться в Армению без пересадок.