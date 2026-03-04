Калининград украсят портретами ветеранов, штурмовавших Кёнигсберг

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Городские власти хотят потратить 4,8 млн рублей на оформление Калининграда ко Дню штурма Кёнигсберга, который пройдёт 9 апреля. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На рекламных пилонах разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны — участников событий весны 1945 года. На семи разворотных кольцах установят композиции из флагов. Они появятся на улице Донского, Невского — площади Василевского, Московском проспекте, Горького — Гайдара, Горького — Челнокова, Борзова, Фрунзе — Клинической. Фотозоны в виде пятиконечных звёзд и надписи «Мы помним. Мы гордимся» разместят в центре, у Театра эстрады и микрорайонах города. На въездах в город со стороны Московского и Советского проспектов также установят флаги.

Отдельное внимание уделяется праздничному оформлению военно-мемориальных объектов. 48 флагов и вымпелов в фирменном стиле украсят площадь Победы, мемориал 1 200 гвардейцам, памятный знак морякам-балтийцам, площадь Маршала Василевского. 40 композиций «Флаговый костёр» установят возле памятников.

Украшать город начнут в конце марта. Уберут символику после Дня Победы, 12 мая.