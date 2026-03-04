Не кошмарьте «управляйку»: взглядом изнутри на проблемы коммунальщиков поделился калининградский юрист

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Ссылка Жители Калининграда практически ежедневно жалуются на проблемы ЖКХ и нерадивость своих «управляек». Почему коммунальные беды иногда невозможно решить быстро и что мешает обслуживать дома качественно, объяснила «Клопс» Анастасия Штефаненко, начальник юротдела одной из городских УК, в среду, 4 марта. Жалобы на управляющие компании — одна из самых частых тем обращений жителей и к муниципальным властям, и к СМИ. Люди недовольны: каждый день их мучают протечки и засоры, неработающие лифты и затягивание ремонта, неубранный снег и горы мусора. Винят они в этом почти всегда свои УК. Однако у самих управляющих организаций тоже хватает головной боли. Нередко сложности связаны не столько с плохой работой коммунальщиков, сколько с особенностями самой системы ЖКХ и отсутствием диалога между собственниками, УК и властями, считает Анастасия Штефаненко. Старые тарифы и вечные ожидания По словам специалиста, одна из главных проблем — размер платы за содержание жилья. Он устанавливается не государством, а решением общего собрания собственников. Относительно благополучно обстоят дела в новых домах, где цены примерно отвечают моменту. Но для Калининграда это редкость.

«Есть дома, где тариф не менялся с момента постройки, — рассказала юрист. — Например, у нашей УК есть многоэтажка 2012 года, и с тех пор размер платы там не пересматривали. Есть дом, где он установлен восемнадцать лет назад!» Повысить тариф самостоятельно управляющая компания не может. Собрания проводят, но люди, что ожидаемо, в основном голосуют против. В результате денег на обслуживание дома может не хватать, потому что цены на оборудование, услуги специалистов, запасные части за 15-20 лет изменились весьма ощутимо. Если бы Анастасии предложили составить собственный топ больных мозолей управляющих компаний, на первое место в нём она не колеблясь поставила бы лифты. Лифты и насосы как страшный сон Оборудование подъёмников — одна из самых серьёзных статей расходов. Замена некоторых вышедших из строя деталей может обойтись в сотни тысяч. «Например, плата частотного преобразователя стоит порядка 200–300 тысяч рублей, — рассказывает Анастасия. Иногда это больше, чем вся сумма за содержание жилья с одного дома за пару месяцев!» Замена лифтового оборудования, по мнению юриста, относится к капитальному ремонту, но получить финансирование удаётся не всегда.

Так что, чтобы УК могла купить новый узел и оплатить работу, собственники должны бы взять расходы на себя хотя бы частично. Но люди и так раздражены постоянным ростом цен на всё и вся. А медлить нельзя, министерство регионального контроля выдаёт предписания, требуя устранить неисправность. В итоге коммунальщикам приходится искать бывшие в употреблении детали, нередко уже без заводской гарантии, лишь бы запустить подъёмник. «Она, конечно, безопасна, её проверяет лифтовая организация, — говорит юрист. — Но сколько она прослужит — неизвестно. А потом люди будут снова сидеть без лифта и месяц, и два, и три». На втором месте в импровизированном топе — вышедшие из строя циркуляционные насосы в домах без автономного отопления. Они обеспечивают подачу воды на верхние этажи с нормальным напором. Стоит такое оборудование тоже около 100 тысяч рублей. При этом причиной поломки нередко бывает состояние труб. «Вот, например, давно есть у нас проблема с водой в Московском районе, — напомнила Анастасия. — «Водоканал» предоставляет данные, что причина не с их стороны, в итоге, что с этим делать — никто не знает. А у жильцов сразу управляющая компания работает плохо: вы никакие, вы не чистите фильтры, вы не занимаетесь обслуживанием дома». Почему протекают крыши Третий повод для уныния — обветшавшие городские кровли. Когда износ достигает десятков процентов, дому требуется капитальный ремонт, и делать его за свой счёт УК права вообще не имеет.

«Очень часто случается так, что износ кровли уже очень большой, встречается даже 50%, — говорит собеседница «Клопс». — Капитальный ремонт — это очень дорого. И управляющая организация просто делает какие-то текущие работы, где появилась дыра прямо сейчас. А эти заплатки, они всё равно проявляют себя через некоторое время». Очевидное решение — обратиться в фонд капремонта, но там для каждого дома определён свой срок. И если по графику работы запланированы на 2045 год, перенести их удаётся в очень немногих случаях. При этом если из-за прорехи в крыше появится течь в квартире этажом ниже, управляющая компания будет вынуждена выплачивать компенсацию. «Я как юрист представляла интересы собственника в суде с управляющей компанией, — рассказывает Анастасия. — Объективно я УК прекрасно понимаю, они принесли в суд экспертизу, у них 35% износа кровли, она требует капитального ремонта. Но суд всё равно сказал, что в квартире ниже этажом не должно течь в любом случае. Как хотите, так и делайте». До 80 и старше Отдельная проблема — кадры. В сфере ЖКХ уже традиционно не хватает мастеров, дворников, техников. По словам юриста, зарплаты в отрасли остаются невысокими.

Молодые специалисты в управляющие компании отнюдь не спешат. «А те, что есть, уже прямо преклонного возраста в основном, — говорит Анастасия. — Часто пенсионеры. У нас есть один мастер, он уже очень плохо ходит, ему больше 80 лет! Он работает как может, но ему тяжело бегать как молодому парню. А там надо ведь и документы составлять, акты осмотра, акты выполненных работ. Он мается, но в таком возрасте вынужден работать, потому что пенсии не хватает. Но на его место всё равно не идут!» Такие же сложности возникают и с офисными сотрудниками — юристами, бухгалтерами, диспетчерами. Очень сложно, признаётся собеседница «Клопс», найти человека, который имел бы и опыт в этой весьма специфической сфере, и желание работать на тех условиях, что сейчас предлагают в УК. Моя квартира с краю Но многие проблемы, уверена юрист, можно было бы решать гораздо проще, если бы этому не мешало отсутствие активной позиции собственников. Калининградцы очень неохотно участвуют в общих собраниях, подписывают документы, поддерживают решения по важным вопросам. А ведь именно налаженный диалог облегчил бы жизнь всем.

Вместо этого некоторые калининградцы, бывает, не только месяцами не оплачивают услуги, но и подают неожиданные иски из серии «Я ничего вам не должен» несмотря на подписанный договор. «Один товарищ недавно подал на нас в суд, потому что он считает, что мы не вправе управлять его домом, — рассказывает юрист, — хотя мы это делаем с 2011 года уже. Он считает, что не должен нам ничего за жилищно-коммунальные услуги, потому что мы, дескать, не предупредили его, что необходимо платить». В спорах, связанных с аварийными ситуациями по вине УК, суд обычно принимает сторону хозяев квартир. Но в случае с долгами закон на стороне коммунальщиков, и всё это только впустую отнимает время. Нередко бывает, что люди месяцами и годами пишут жалобы в разные инстанции. А гораздо эффективнее просто прийти и мирно и конструктивно обсудить ситуацию, уверена юрист. А у нас обычно начинается, я бы сказала, кошмаризация управляющих компаний, — подытожила Анастасия. Пожаловаться, привлечь, наказать. А хорошо бы — помочь управляющей компании, содействовать тому, чтобы проблема решилась. Этого нам очень не хватает».