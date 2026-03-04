Что натворил в саду мороз: как искать проблемы и зачем делать «пробу ножом», рассказал калининградский агроном

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Даже самые зимостойкие сорта плодовых и декоративных деревьев и кустов в морозы могут получать повреждения. И часто они проявляются не сразу, а спустя недели или даже месяцы. Как их не прозевать и не остаться без урожая, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

В начале марта, особенно после такой суровой зимы, садоводам стоит обратить внимание на состояние деревьев, считает эксперт. Что нужно искать в первую очередь:

Подмерзание почек. Дерево просыпается не равномерно. Цветочные почки опадают, не раскрывшись.

Поломки веточек, веток, стволов. Они часто возникают из-за большой снеговой нагрузки, ледяных дождей и сильного ветра.

Морозобоины . Это разрывы тканей коры и древесины, которые появляются в конце зимы. Днём тёмный ствол сильно нагревается на солнце, а ночью из-за резкого похолодания кора сжимается и трескается.

Подопревание корневой шейки. Происходит, когда мокрый снег долго таял у основания ствола, и вода медленно уходила или застаивалась. Также может возникнуть, если при посадке корневая шейка растения была заглублена в грунт.

Чтобы диагностировать тип повреждения, можно провести полевой тест — «пробу ножом». Состояние древесины подскажет, с какой проблемой мы имеем дело.

Например, если вы видите повреждение у основания ствола, нужно аккуратно срезать тонкий слой коры. Коричневая влажная кашица под корой — это выпревание. Позаботьтесь о том, чтоб отвести лишнюю влагу, прорыхлите почву и обработайте ствол фунгицидом.

Если в глубокой трещине видна сухая, твёрдая древесина — это морозобоина. Такую рану нужно зачистить и замазать садовым варом.

Почерневшие и высохшие кончики веток говорят о том, что произошло обморожение. Когда минует угроза заморозков, их срезают секатором. Если подмёрзли и корни, то дереву нужно обеспечить усиленный полив и подкормку стимулятором корнеобразования.