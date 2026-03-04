В Калининградской области сохранится тепло до +15 на фоне «ультраполярного вторжения» в России — синоптики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В конце этой-начале следующей недели на европейскую часть России может обрушиться ультраполярное вторжение арктических воздушных масс. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Синоптики называют такую ситуацию самой холодной из возможных для Восточной Европы. По их данным, на Среднюю полосу России, Урал и в Поволжье может хлынуть арктический воздух из района Таймыра, где сейчас фиксируются морозы до -40°C. Это способно привести к возвращению аномальных холодов с ночными температурами ниже -25...-30°C. На опубликованной карте распределения температурной аномалии уже заметен резкий контраст между регионами.

При этом Калининградская область пока будет находиться на западной периферии антициклона — в зоне тропического воздуха. Днём в регионе ожидается очень тёплая погода с температурами до +10...+15°C. По предварительным модельным расчётам, серьёзное влияние полярного воздуха на самый запад страны маловероятно. Похолодание может лишь по касательной затронуть Беларусь и Прибалтику.