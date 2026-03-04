В посёлке под Калининградом в четвёртый раз за неделю отключают свет

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители посёлка Луговое Гурьевского района жалуются на слишком частые, по их мнению, плановые отключения электроэнергии. Очередное назначено на среду, 4 марта. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Елена.

«В конце февраля свет отключали чуть ли не каждый день — 24, 25 и 26 числа, — отметила она. — 24-го работы велись с 11 дня до 11 вечера, в остальные дни выключали с девяти до 15 и 18 часов».

Как утверждают жители, информацию о предстоящих отключениях зачастую нельзя получить заранее.

«Мы считаем, что это ненормально, — подчеркнула собеседница «Клопс». — По несколько раз в месяц отключают электричество, и на такой длительный срок. Постоянно срываются занятия в школах, дети не могут посещать детский сад. Опасаемся за электроприборы, которые из-за скачков напряжения могут выйти из строя. Сколько ещё это будет продолжаться?»

Что говорят энергетики

В компании «Россети Янтарь» «Клопс» рассказали, что в посёлке идёт замена воздушной линии на кабельную.

«Это позволит защитить ЛЭП от внешних воздействий при неблагоприятных погодных условиях и существенно повысит надёжность электроснабжения посёлка Луговое. Реконструкцию нельзя провести без отключения потребителей. Работы согласованы с местной администрацией. Информация о плановых работах размещается на сайте «Россети Янтарь» в разделе «Плановые отключения». Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии 8-800-220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220», — сообщили в компании.