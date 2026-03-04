16% калининградцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта — опрос

16% калининградцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

«В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье. Согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха будет удобно увеличить за счёт отпусков и отгулов. Планируют отдыхать дольше 16% опрошенных. Не собираются продлевать выходные 63% респондентов», — отмечают аналитики.

Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет — 18%. Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск планируют 17% из них, среди женщин — 15%.

Опрос проводился с 20 февраля по 3 марта.