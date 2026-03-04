До +6°C и без осадков: погода в Калининградской области в среду

Синоптики прогнозируют в регионе в среду, 4 марта, потепление без осадков, однако вечером температура вновь опустится ниже нуля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде и по области при прояснениях воздух прогреется до +4...+6°C, при облачной погоде и на побережье будет +3...+5°C. Во второй половине дня осадков не ожидается. К вечеру температура по региону понизится до -1...+2°C, из-за чего на дорогах и тротуарах вновь возможна гололедица.

Ветер в течение суток будет преимущественно западного и северо-западного направления — слабый или умеренный, 2–8 м/с, с порывами до 10–12 м/с. Атмосферное давление постепенно повысится с 765 до 767 мм рт. ст.