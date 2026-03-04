От игрушки до поездки в Диснейленд: «Пятёрочка» запускает новую акцию с призами, помогая детскому фонду

В сети магазинов появились трогательные коллекционные герои Йокими, которые могут отправить вас в путешествие по Гонконгу и не только.

С 3 марта по 27 апреля 2026 года в торговой сети «Пятёрочка» проходит новая масштабная акция «Йокими». Главными героями кампании стали 16 коллекционных плюшевых персонажей с уникальным дизайном, каждый из которых олицетворяет эмоцию или черту характера. Это талисманы доброты, упакованные в плюш: дерзкие, задумчивые, игривые, мечтательные. Они подарят не только хорошее настроение, но и приятные призы.

Как получить?

Чтобы забрать коллекционную игрушку, покупателям необходимо совершать привычные покупки с использованием карты «Х5 Клуба». За каждые 300 рублей в чеке на счёт участника начисляется одна электронная наклейка.

Накопив 15 наклеек, игрушку в коробке-сюрпризе можно приобрести за 399 рублей. Стильный брелок Йокими доступен за 299 рублей. Ускорить сбор наклеек можно, приобретая товары-партнёры или леденец «Конфетка доброты» — за него разово начисляется сразу 5 наклеек.

Добро и помощь

С продажи каждой игрушки Йокими торговая сеть направляет 5 рублей в благотворительный фонд «Линия жизни». Собранные средства пойдут на приобретение современного рентген-аппарата для Института детской хирургии, травматологии и ортопедии при Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете. Кроме того, в социальных сетях компании разыграют особенных Йокими, дизайн которых разработали дети — подопечные фонда.

Поездки мечты и виртуальные игры

В рамках акции предусмотрены ценные призы для участников. В коллекции представлена эксклюзивная игрушка, созданная совместно с АО «Альфа-Банк», — её обладатели получают шанс выиграть поездку в Диснейленд.

Для тех, кто предпочитает цифровой формат, в мобильном приложении «Пятёрочка» запущена игра с виртуальными героями Йокими. Игрокам предстоит заботиться о персонажах, выполнять задания и проходить уровни. Главным призом за успехи в мобильном приложении станет поездка в Гонконг.

Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.yokimi.5ka.ru.