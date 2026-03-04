Проект школы в Холмогоровке пересмотрели: мест станет меньше, бассейна не будет

Школу в Холмогоровке передумали делать одной из самых больших в Калининградской области. Об этом глава регионального министерства образования Светлана Трусенёва заявила во время прямого эфира в среду, 4 марта.

«Школа — это инфраструктурный объект, который должен быть рассчитан максимально эффективно. На сегодняшний момент строить и обслуживать лишние площади некому и незачем. Численность, которая мелькает в обращениях жителей, 1 150 мест, скорее всего, будет уменьшена», — заявила министр.

Трусенёва также добавила, что власти отказались и от строительства бассейна. «Это связано с тем, что на сегодняшний момент там просто нет инфраструктуры, нет технической возможности. С точки зрения содержания бассейнов мы понимаем — это очень затратная история.

Сейчас мы находимся все в определённых бюджетных ограничениях, при которых мы делаем выбор: строительство школ без бассейнов», — заключила глава минобра.