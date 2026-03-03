В Калининградской области в среду потеплеет до +6, возможна гололедица

В среду, 4 марта, в регионе ожидается переменчивая погода без осадков, с потеплением днём и риском гололедицы утром и вечером. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

Ночью будет от -1 до +1, на побережье — до +2. Днём при прояснениях воздух прогреется до +4...+6, при более плотной облачности и у моря — до +3...+5. К вечеру температура снова опустится до -1...+2.

Ветер западный и северо-западный, 2–8 м/с, с порывами до 10–12 м/с. Атмосферное давление в течение суток повысится с 765 до 767 мм рт. ст.